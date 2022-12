POL-DO: Kollision zwischen Pkw und Straßenbahn - vier Personen verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1378 In der Dortmunder Innenstadt ist es am Samstagabend (17. Dezember) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Für die Beamten an diesem Tag kein Unbekannter. Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Stunden versuchte ein 40-jähriger Dortmunder aus einem Geschäft am Westenhellweg Bekleidungsstücke zu entwenden. So auch gegen 18:15 Uhr. Ein ...

