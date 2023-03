Gaienhofen (ots) - Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße am Mittwochmorgen schwere Verletzungen erlitten. Eine 55-jährige Frau fuhr mit einem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Radolfzell. Kurz vor der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt fuhr ein 58 Jahre alter Radler links an der Frau ...

mehr