POL-SI: 48-Jähriger griff Polizeibeamtin an - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - Am Dienstagabend (18.10.2022) ist es in einem Discounter in Eiserfeld zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein 42-jähriger Mann steckte sich zwei Getränkedosen in die Jackentasche. Nachdem er lediglich zwei andere Waren bezahlte, sprach ihn ein 41-jähriger Mitarbeiter auf die Dosen in der Jackentasche an. Der Dieb rannte daraufhin los. Die automatisch öffnenden Türen waren anscheinend zu ...

