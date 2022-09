Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto macht sich selbstständig

Kaiserslautern (ots)

Ein "parkendes" Auto hat am Dienstag in der Merkurstraße einen Fahrstreifen blockiert. Verkehrsteilnehmer meldeten am Abend der Polizei, dass ein führerloses Fahrzeug auf der Straße steht und den Verkehr behindere. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wagen von einem Parkplatz auf die Straße gerollt war. Die Polizei machte die Fahrerin ausfindig. Die Frau hatte die elektronische Feststellbremse des Autos offensichtlich falsch bedient, so dass sich der Pkw verselbstständigte. Die 21-Jährige wurde verwarnt. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei regelte für etwa 15 Minuten den Verkehr. |erf

