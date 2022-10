Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ladendieb rennt durch geschlossene Glastür #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am Dienstagabend (18.10.2022) ist es in einem Discounter in Eiserfeld zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein 42-jähriger Mann steckte sich zwei Getränkedosen in die Jackentasche. Nachdem er lediglich zwei andere Waren bezahlte, sprach ihn ein 41-jähriger Mitarbeiter auf die Dosen in der Jackentasche an. Der Dieb rannte daraufhin los. Die automatisch öffnenden Türen waren anscheinend zu langsam, weswegen er durch die geschlossenen Türen rannte und diese aus den Verankerungen riss. Der Flüchtige verletzte sich dabei im Gesicht. An den Türen entstand erheblicher Sachschaden. Der Mitarbeiter konnte den 42-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Den Dieb erwartet nun eine Strafanzeige. Ein Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

