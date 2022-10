POL-SI: Mehrere Personen von unbekannten Tätern angegriffen - #polsiwi

Siegen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend (14.10. 22:00 Uhr) in Siegen wurden 3 Personen leicht verletzt. Ein 32-Jähriger war mit seinem Auto auf der Freudenberger Straße in Richtung Sandstraße unterwegs. In Höhe des Kinocenter fuhr er auf einen, an einer roten Ampel wartenden Wagen eines 40-Jährigen auf. Dabei schob er den Wagen nach vorne ...

mehr