Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, B294 - Unfall mit Verletzten

Hausach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf, einem Sattelzug sowie einem Sprinter kam es am heutigen Montagmorgen auf der B294. Der 79 Jahre alte Fahrer des VW wollte gegen 9:30 Uhr von Hausach kommend auf die B294 einfahren und kollidierte mit einem dort in Richtung Wolfach fahrenden und bevorrechtigten Sattelzug. Ein dem Sattelzug nachfolgender 55-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Sprinter auf den verunfallten Sattelzug auf. Der 79-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie dessen 78 Jahre alte Beifahrerin wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 60.000 Euro. Nach kurzfristiger Vollsperrung der Bundesstraße wird der Verkehr aktuell an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet. Alle Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell