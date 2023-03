Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Containerbrand in Neuss und Kaarst

Neuss / Kaarst (ots)

Am Mittwoch (01.03.), gegen 15:05 Uhr, kam es in Kaarst auf einem Parkplatz eines Einrichtungshauses an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße zu einem Containerbrand. Nach ersten Ermittlungen trugen diverse Fahrzeuge, welche um den Container parkten, keine Schäden davon. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

In Neuss brannte am Mittwoch (01.03.), gegen 23:15 Uhr, ein Container an der Straße "Am Kotthauserweg". Nach ersten Erkenntnissen wurden durch die starke Hitzentwicklung umstehende Container ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt nun, wie es zu den beiden Bränden kommen konnte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die anderer sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

