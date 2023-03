POL-NE: Unbekannte Einbrecher hebeln Balkontür auf

Neuss (ots) - Am Dienstagabend (28.2.), wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Anger" in Grevenbroich - Allrath gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Person aufgefunden. Das Geschlecht und die Identität der Person stehen bislang nicht fest. Insgesamt ...

mehr