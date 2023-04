Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Besuch im Schnellrestaurant mit Folgen

Sinzheim (ots)

Der Besuch in einem Schnellrestaurant in der Industriestraße hat für einen 47-Jährigen am Sonntagnachmittag nicht den gewünschten Verlauf genommen und endete bei einer Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Mann war mit seinem Mercedes kurz nach 15 Uhr in einer sich bildenden Fahrzeugschlange einem Renault aufgefahren. Die herbeigerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten zwar keinen Sachschaden an den Autos erkennen, dafür wehte ihnen jedoch eine Alkoholfahne des Endvierzigers entgegen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mercedes-Lenker eine Alkoholbeeinflussung von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

jo/wo

