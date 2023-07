POL-RTK: Ergänzung zur Pressemeldung vom 07.07.2023, POL-RTK: Pkw vor Supermarkt gestohlen

Bad Schwalbach (ots) - 1. Pkw vor Supermarkt gestohlen, Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 16:30 bis 17:15 Uhr (eh)Vor einem Supermarkt in der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt wurde am Donnerstag eine Mercedes A-Klasse gestohlen. Eine Frau aus Taunusstein parkte das Fahrzeug gegen 16:30 auf dem ...

mehr