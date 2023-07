Peine (ots) - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach räuberischem Ladendiebstahl Am 05.07.2023, um 20:29 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Wiesenstraße zunächst zu einem räuberischen Diebstahl. Durch einen Mitarbeiter des Supermarkts konnte festgestellt werden, wie der 24-jährige Beschuldigte ...

mehr