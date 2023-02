Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Zwei Raubstraftaten nach Faschingsveranstaltungen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein vollendeter und ein versuchter Raub ereigneten sich im Zusammenhang mit zwei Faschingsveranstaltungen am frühen Sonntagmorgen in Kronau. Dabei wurden zwei 33- und 26-jährige Männer von bislang unbekannten Tätern verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im ersten Fall geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass mehrere Täter ihr 33- jähriges Opfer am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr vor der Mehrzweckhalle in der Jahnstraße zunächst zusammengeschlagen und anschließend sein Handy sowie seinen Geldbeutel entwendet haben. Der Geschädigte verlor offenbar zwischendurch sein Bewusstsein. Er wies mehrere Verletzungen auf und war nicht unerheblich alkoholisiert.

Ein weiterer Fall ereignete sich am gegen 03:25 Uhr, ebenfalls in der Nähe der Mehrzweckhalle. Ein 26-Jähriger wurde dabei beim Zigaretten kaufen von einem unbekannten Mann nach Bargeld gefragt. Als das Tatopfer verneinte, schlug ihm der Angreifer offenbar ins Gesicht. Anschließend gingen wohl weitere Täter auf den Geschädigten los. Wegen der heftigen Gegenwehr des 26-jährigen und der entschlossenen Hilfe von Passanten ergriffen die Angreifer ohne Beute die Flucht in Richtung Bahnhof Kronau. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

In keinem der Fälle liegen derzeit verwertbare Personenbeschreibungen zu den Tatverdächtigen vor. Auch die entstandenen Tatschäden sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Manuel Kunz, Pressestelle

