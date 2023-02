Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Raub in S-Bahn - Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Täter eines Raubdeliktes konnte am Samstag, den 18.02.2023 festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 27-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, am Samstagmorgen in einer Straßenbahn einer Geschädigten ein Tablet aus den Händen gerissen und entwendet zu haben. Anschließend floh der Täter aus der Bahn. Die Geschädigte brachte den Raub bei der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof zur Anzeige. Unter Zuhilfenahme der GPS-Ortung des Tablets konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte in Heidelberg ermittelt und festgenommen werden.

Am Samstagmittag wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Steffen Schulte, Pressestelle

