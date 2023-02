POL-KA: (KA) Stutensee - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Montag brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Karlsruhe-Durlach ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich drei maskierte Täter gegen 03:00 Uhr über einen Seiteneingang Zugang zu einem in der Durlacher Allee gelegenen Einkaufszentrum. Im Inneren schlugen die Diebe die Glaseingangstüre eines Juweliergeschäfts ...

