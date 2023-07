Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.07.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte gaben sich mehrfach als Polizeibeamte aus.

Wolfenbüttel, 04./05.07.2023.

In mindestens vier bekannt gewordenen Fällen riefen unbekannte Täter bei vornehmlich älteren Personen an und gaben sich als Polizeibeamte des Polizeikommissariats Wolfenbüttel zu erkennen. Hierbei nannten sie einen fiktiven Namen. Den Angerufenen wurde mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu einer Straftat gekommen sei und sie sich aus diesem Grund nach deren Wertsachen erkundigen und diese in Sicherheit bringen müsse. Die Angerufenen waren auf diese Masche vorbereitet. Wir sensibilisieren: Die Polizei wird sich niemals telefonisch bei Ihnen melden und sich nach ihren Wertsachen erkundigen. Bitte informieren sie immer bei einem solchen Anruf ihre Polizei.

Falsche Handwerker in Wolfenbüttel unterwegs.

In mindestens zwei Fällen wandten sich gestern angebliche Handwerker persönlich an ihre Opfer und teilten an der Haustür mit, dass es zu einem Rohrbruch in der Straße gekommen sei und sie nunmehr die Rohre im Haus überprüfen müssten. Hierbei sei ein weiterer Täter hinzugestoßen. In dem Gespräch wurden die Opfer aufgefordert, einen großen Geldschein zu wechseln. Die Opfer kamen dem Wunsch der Täter jedoch nicht nach. Wir sensibilisieren: Bitte lassen sie niemals fremde Personen in ihrem Haus verweilen. Sollten sie einen solchen "Besuch" erhalten haben, werden sie gebeten, sich an ihre Polizei zu wenden.

