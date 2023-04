POL-NOM: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Einbeck (ots) - Bislang unbekannte Täter /-innen beschädigen im Zeitraum vom 21.04.2023, 18:00 Uhr bis zum 22.04.2023, 07:30 Uhr den Glaseinsatz einer Metalltür des Parkhauses "Am Brauhaus" in der Papenstraße in Einbeck. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle Telefon: ...

