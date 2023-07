POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.07.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Täter drangen in ein Wohnhaus ein. Wolfenbüttel, Am Okerufer, 30.06.2023, 17:00 Uhr-03.07.2023, 16:00 Uhr. Unbekannte Täter gelangten nach Zerstören einer Scheibe in das Wohnhauses und erbeuteten im Tatverlauf diversen Schmuck. Es entstand ein Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei ...

