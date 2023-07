POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.07.2023.

Peine (ots) - Einbruchdiebstahl In der Nacht von Freitag, 30.06.2023, auf Sonnabend, 01.07.2023, verschafften sich bislang unbekannte Täter in Peine Handorf, Hoher Weg, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. In dem Haus werden mehrere Räume durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Zeugen, die ...

