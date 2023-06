Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (275/2023) Ölspur führt aktuell zu Verkehrsbehinderungen in Gieboldehausen - B 27 bis auf weiteres halbseitig gesperrt, Zufahrt Hahlestraße nicht möglich!

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Bundesstraße 27

Sonntag, 18. Juni 2023, gegen 15.15 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Eine größere Ölspur verursacht aktuell Behinderungen auf der B 27 in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen). Die Bundesstraße ist infolgedessen zwischen der Abzweigung zur B 247 und der Einmündung in Höhe des "Niedersachsenhof" lediglich halbseitig befahrbar. Der Verkehr wird mittels Lichtzeichenanlage geregelt. Die Polizei Duderstadt weist darauf hin, dass die innerhalb des gesperrten Bereiches liegende Abzweigung in die Hahlestraße nicht befahren werden kann. Verkehrsteilnehmende müssen außerdem mit weiteren Sperrungen rechnen. Es wird deshalb empfohlen, den Streckenabschnitt der B 27 nach Möglichkeit zu meiden.

Unklar ist zur Stunde, wie lange die Sperrung bestehen bleiben muss. Die Reinigung der Fahrbahn gestaltet sich schwierig.

Am Sonntagnachmittag (18.06.23) gegen 15.15 Uhr war nach den bislang vorliegenden Informationen am Trecker eines 61 Jahre alten Landwirtes aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt der Hauptleitungsschlauch gerissen. Das austretende Öl verunreinige anschließend die B 27 auf einer geschätzten Länge von rund 500 Metern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell