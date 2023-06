Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (272/2023) Polizei Friedland geht Hinweis auf umherlaufendem, schwarzen Hund im Bereich Niedergandern nach - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Niedergandern Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 19.35 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Die Polizeistation Friedland geht einem am Dienstagabend (13.06.23) eingegangenen Hinweis auf einen im Bereich Niedergandern (Landkreis Göttingen) umherlaufenden schwarzen Hund nach. Das nach Angaben einer Zeugin etwa kniehohe Tier sei zuvor am Ortseingang in Höhe einer Weide angebunden gewesen. Es wird angenommen, dass sich der Hund selbst befreit hat und seitdem umherirrt. Eine Funkstreife konnte an der beschriebenen Stelle nur noch das zurückgelassene Geschirr mitsamt der Leine (Foto) auffinden. Ob das Tier ausgesetzt wurde, ist unklar.

Der gesichtete Hund soll ein schwarzes, glattes Fell, hängende Ohren und helleres Fell am Bauch haben. Es ist augenscheinlich ein jüngeres Tier. Es trägt einen schwarzen, die Schnauze gänzlich abdeckenden Plastikmaulkorb, der vermutlich zwar die Aufnahme von Wasser, keinesfalls aber von Nahrung zulassen dürfte. Auch aus diesem Grunde bittet die Polizei Friedland bei der Suche um Mithilfe!

Aufgekommene erste Gerüchte, wonach es sich um einen "Kampfhund" handeln könnte, bestätigten sich auch aufgrund des Aussehens nicht. Dennoch wird empfohlen, sich dem vermutlich verängstigten Tier nicht direkt zu nähern und stattdessen die Polizei zu informieren. Hinweise werden unter Telefon 05504/94 982-15 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell