LPI-J: Gartenmöbel entwendet

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 04.03.2023 und dem 06.03.2023 fanden weitere Einbruchsversuche in Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser in der Weimarischen Straße und in der Jägerstraße in Apolda statt. Auch hier versuchte ein Unbekannter die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hielt glücklicherweise stand, so dass niemand in das Gebäude gelangte. Es wurden jeweils die Hauseingangstüren des Hauses durch den ...

mehr