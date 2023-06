POL-GÖ: (271/2023) "2. Motorrad-Verkehrssicherheitstag" der Polizei am kommenden Sonntag von 11 bis 17 Uhr am Göttinger Jahnstadion

Polizeiinspektion Göttingen

"2. Motorrad-Verkehrssicherheitstag" der Polizei am kommenden Sonntag von 11 bis 17 Uhr am Göttinger Jahnstadion

Göttingen

GÖTTINGEN (ja/jk) - Erste-Hilfe-Upgrade, Fahrübungen, Tipps zur sicheren Motorradbekleidung und vieles mehr - Pünktlich zum Start der Urlaubszeit bietet die Polizeiinspektion Göttingen am "2. Motorrad-Verkehrssicherheitstag" wieder ein breitgefächertes Präventionsprogramm speziell für Bikerinnen und Biker an. Die informative Veranstaltung findet am kommenden Sonntag (18. Juni 2023) von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Parkplatz "Sportpark Jahn-Stadion", Sandweg 7, 37081 Göttingen statt. Die Durchführung erfolgt in enger Kooperation mit der Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG, der Verkehrswacht Göttingen e.V. sowie weiteren Netzwerkpartnern der Göttinger Polizei.

Verkehrssicherheitsberater Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke und weitere Verkehrsexperten geben an diesem Tag viele wichtige Tipps und Hinweise für eine sichere Motorradsaison an die Hand.

Ebenfalls am Sonntag mit dabei ist der gemeinnützige Verein "Plankenparty e.V.", der sich für die Installation des sog. Unterfahrschutzes auf beliebten Motorradstrecken einsetzt und die Initiative durch eigene Mittel finanziert.

Die Organisatoren hoffen angesichts des guten Wetters auf viele Besucherinnen und Besucher. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

