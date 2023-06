Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (268/2023) Tragisches Ende eines Spaziergangs: Autobahnpolizei Göttingen rettet zwei Nilgänseküken auf der A 7 bei Nörten-Hardenberg, Eltern und ein Geschwister tödlich verletzt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten-Hardenberg und dem Parkplatz "Leineholz" in Fahrtrichtung Kassel Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 09.25 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Eine Nilgansfamilie hat sich am Dienstagvormittag (13.06.23) auf die A 7 verirrt. Mehrere Autofahrer meldeten die beiden Elterntiere und ihre insgesamt drei Küken gegen 09.25 Uhr der Polizei. Im Gänsemarsch waren sie auf der vielbefahrenen Fahrbahn etwa in Höhe des Parkplatzes "Leineholz" unterwegs, der sich zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord befindet.

Die Sorge der anrufenden Autofahrer um die fünfköpfige Familie war mehr als begründet. Noch bevor die alarmierte Autobahnpolizei eintraf und rettend eingreifen konnte, wurden die Eltern und ein Küken von Fahrzeugen erfasst. Sie überlebten nicht.

Für die zwei zurückgebliebenen Küken stoppten die Beamten kurzzeitig den Verkehr und fingen sie ein. Einer der Beamten hielt die Waisen bis zum Erreichen der Dienststelle in der Göttinger Robert-Bosch-Breite während der Fahrt schützend in seinen Händen. Danach ging die Fahrt im umfunktionierten Papierkarton weiter bis zu einer Göttinger Kleintierpraxis. Hier nahm sich eine Mitarbeiterin der gefleckten Kleinen an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell