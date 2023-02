Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Unfallflucht auf Parkplatz

Gangelt-Birgden (ots)

Am 08. Februar (Mittwoch) ereignete sich zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW beschädigt wurde. Der Fahrer wurde während seines Aufenthalts im Verbrauchermarkt von zwei jungen Männern angesprochen, die ihn darauf hinwiesen, dass soeben ein schwarzer PKW VW Tiguan gegen sein Fahrzeug gefahren und nun flüchtig sei. Der Mann stellte an seinem Wagen, einer Mercedes G-Klasse, einen frischen Unfallschaden fest. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Außerdem sucht die Polizei die beiden jungen Männer, die den Unfall beobachtet haben. Sie waren zirka 16 bis 20 Jahre alt und sollen aus Birgden stammen. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell