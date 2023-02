Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Mittwochmittag (08. Februar) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der PKW-Fahrer fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Gutenbergstraße aus auf den Parkplatz des Marktes. Dort stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammen. Dieser fiel auf die Motorhaube, konnte sich aber auf dem Rad halten. Anschließend entfernte er sich in Richtung Gutenbergstraße. Am PKW entstand Sachschaden. Der Velo-Fahrer war laut Beschreibung etwa 55 bis 60 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und mit einer orangefarbenen "Baujacke" sowie Arbeitsschuhen bekleidet. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Herrenrad mit hellen Griffstücken, an dem zusätzlich eine Gepäcktasche befestigt war. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Wer kennt den beschriebenen Fahrradfahrer? Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

