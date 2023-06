Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (267/2023) Nach Frontalzusammenstoß mit Inliner neben der B 27 - Gesuchter Radfahrer steht namentlich fest

Göttingen (ots)

FRIEDLAND (jk) - Der unbekannte Radfahrer, der aus noch ungeklärter Ursache Freitagnacht auf dem Radweg neben der B 27 mit einem entgegenkommenden Inliner zusammengestoßen und danach von der Unfallstelle geflüchtet war (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5529512), steht namentlich fest.

Aufgrund einer Online-Berichterstattung mit dem Zeugenaufruf meldete sich am Freitagnachmittag (09.06.23) eine Zeugin telefonisch bei der Polizei in Duderstadt. Über die Angaben der Frau konnten Beamte die Anschrift des gesuchten Mannes in einem Rosdorfer Ortsteil ermitteln und ihn am frühen Abend auch dort antreffen. Bei dem nächtlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Inliner hatte der 63-Jährige deutlich sichtbare, nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht davongetragen.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

