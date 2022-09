LPI-J: Kettenreaktion nach Spiegelklatscher

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dienstagmorgen bemerkte ein 18-jähriger Fahrer eines Lkw Volvo, dass er in die falsche Straße eingebogen war. Er befuhr die Zeilbäume in Eisenberg, als ihm das Missgeschick auffiel. Daraufhin setzte der junge Mann zum Wendemanöver an. Beim Rangieren jedoch übersah er ein Verkehrszeichen, mit welchen sein Fahrzeug sodann zusammenstieß. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

