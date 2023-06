Polizei Dortmund

POL-DO: 82-Jährige in ihrer Garage überfallen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0563

Eine 82-jährige Frau aus Lünen ist am Dienstagnachmittag (6. Juni) von einem unbekannten Täter überfallen und ihrer Handtasche beraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Seniorin wurde bei der Tat leicht verletzt.

Den ersten Zeugenangaben zufolge hatte sie gegen 14.55 Uhr ihren Krankenfahrstuhl in einer Garage am Memeler Weg abgestellt, als sie plötzlich von dem unbekannten Täter angegangen wurde. Dieser entriss ihr die Handtasche, was die 82-Jährige zu Fall brachte. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 170 bis 175 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, schwarze kurze Haare und bekleidet mit einem weißen T-Shirt sowie einer blauen langen Hose.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell