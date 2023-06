Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeipräsident Gregor Lange ordnet neue Maßnahmen für die Dortmunder Nordstadt an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0561

Polizeipräsident Gregor Lange hat letzte Woche den Wachbereich Nord besucht, um sich ein aktuelles Bild von der aktuellen Lage direkt vor Ort zu machen. Grund sind die Beschwerden von Anwohnern und Geschäftstreibenden - hauptsächlich über offen sichtbare Kriminalität.

Für die kommenden Wochen kündigte der Polizeipräsident weitere Schwerpunkteinsätze in der seit 2016 bestehenden und nun angepassten Präsenzkonzeption zur Bekämpfung der Kriminalität in der Dortmunder Nordstadt an Neben der konsequenten Strafverfolgung durch offene und verdeckte Kräfte setzt die Polizei auf die direkte Ansprechbarkeit für Bürgerinnen und Bürger in Form einer mobilen Wache vor Ort (täglich 12-20 Uhr).

Nach der ersten Präsenzkonzeption im Jahr 2016, der Videobeobachtung auf der Münsterstraße (seit 2021) und des Dietrich-Keuning-Parks (seit 2023) sowie zwei strategischen Fahndungen Mitte und Ende 2022 reagiert der Polizeipräsident auf die aktuellen Beschwerden mit intensivierten und angepassten Maßnahmen.

In diesem Kontext hat der Polizeipräsident mit Start am 5. Juni eine vierwöchige strategische Fahndung für Bereiche der nördlichen Innenstadt angeordnet.

Bei einer strategischen Fahndung kann die Polizei zur Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung Personen im öffentlichen Verkehr anhalten und Fahrzeuge sowie mitgeführte Gegenstände in Augenschein nehmen.

Die Polizei Dortmund wird in regelmäßigen Abständen über die Ergebnisse der Kontrollen berichten.

