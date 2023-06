Polizei Dortmund

POL-DO: Frauenselbstsicherheitskurs in Lünen: Von Frauen für Frauen

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Dortmund bietet auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Lünen einen Frauenselbstsicherheitskurs an. Ziel des Kurses ist, dass die Teilnehmerinnen sich im Ernstfall behaupten können.

Der Kurs, welcher am 9. August 2023 in der Mensa der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen startet, richtet sich an alle Frauen, die sich zu den Themen selbstbewusstes Auftreten sowie Selbstverteidigung weiterbilden möchten. In den Übungen geht es um Körpersprache, Stimmeinsatz, Grenzen setzen, thematische Rollenspiele und einfach zu erlernende Selbstverteidigungstechniken.

Zudem erhalten die Teilnehmerinnen Informationen zum Tätervorgehen, zu Tatorten, Notwehrsituationen und natürlich auch zur polizeilichen Arbeit.

Der Kurs besteht aus 10 x 2 Stunden Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungstraining jeweils mittwochs in der Zeit von 18-20 Uhr. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Weitere Informationen gibt es beim Gleichstellungsbüro der Stadt Lünen. Ansprechpartnerin Heike Tatsch ist telefonisch unter 02306/104-1350 oder heike.tatsch.04@luenen.de zu erreichen. Anmeldungen für den Kurs nimmt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz entgegen: 0231/132-7056 oder -7462 und jeweils per Mail unter daniela.jankiewitz@polizei.nrw.de sowie ute.dierks@polizei.nrw.de

