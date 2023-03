POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis, Wiesloch: Zwei Personen aus Psychiatrie ausgebrochen

Weinheim (ots) - Am 11.03.2023 gegen 07.50 Uhr kam es in der GRK-Klinik-Weinheim, aufgrund eines technischen Defektes einer Lüftungsanlage, zur Bildung des chemischen Stoffs Ozon. Dieser breitete sich in der Folge in Räumlichkeiten der Küche der GRN-Klinik-Weinheim aus. Durch das Ozon erlitten 11 Mitarbeiter der ...

mehr