Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: 11 Verletzte Personen durch defekte Lüftungsanlage GRN-Klinik-Weinheim

Weinheim (ots)

Am 11.03.2023 gegen 07.50 Uhr kam es in der GRK-Klinik-Weinheim, aufgrund eines technischen Defektes einer Lüftungsanlage, zur Bildung des chemischen Stoffs Ozon. Dieser breitete sich in der Folge in Räumlichkeiten der Küche der GRN-Klinik-Weinheim aus. Durch das Ozon erlitten 11 Mitarbeiter der Klinik Reizungen der Atemwege und Schleimhäute sowie Übelkeit und Kopfschmerzen. Zwei Personen mussten vorsorglich stationär aufgenommen werden. Neun verletzte Personen konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Eine Lebensgefahr für die verletzten Personen bestand nicht, eine Gefahr für Patienten bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zur Ursache des technischen Defektes werden durch das Polizeirevier Weinheim geführt. Ein Fremdverschulden wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

