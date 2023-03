Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Brand einer Werkstatthalle - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am Samstag morgen, gegen 05.35 Uhr, kam es nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts an einem Pkw zu einer Brandentwicklung in einer Werkstatthalle im Langlachweg. Das Feuer breitete sich rasch aus und beschädigte außer der Halle noch weitere vier darin abgestellte Fahrzeuge. Um 07.53 Uhr war der Brand gelöscht. An dem jetzt einsturz gefährdeten Gebäude und den darin befindlichen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 200.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Ladenburg geführt.

