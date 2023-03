Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unwetterbedingte Polizeieinsätze beim Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim (ots)

In der Nacht vom 10.03.2023 auf den 11.03.2023 kam es im Bereich des Polizeipräsidium Mannheim aufgrund eines Unwetters mit zum Teil starken Sturmböen zu insgesamt 41 polizeilichen Einsätzen. Bei den Einsätzen handelte es sich überwiegend um die Beseitigung von Gefahrenstellen, welche durch umgestürzte Bäume oder umherfliegende Gegenstände (Mülltonnen, Bauzäune, Straßenschilder etc.) entstanden. Am Rosengartenplatz wurde ein ca. 15 Meter hoher Baum entwurzelt und stürzte in der Folge auf zwei geparkte Pkw der Marken Chrysler und Ford. Durch die Feuerwehr wurde der Baum zersägt und die Gefahrenstelle hierdurch beseitigt. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. In Mannheim in der Fahrlachstraße wurde ein 3,5 m x 4 m großes Trampolin, welches auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus stand, von einer Windböe erfasst und auf die Straße geschleudert. Hierbei fiel das Trampolin zunächst auf einen geparkten Linienbus der RNV, im Fortgang verkeilte sich das Trampolin zwischen einer Grundstücksmauer sowie einem weiteren geparkten Bus der RNV. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. In der Relaisstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau wurde eine 25jährige Pkw-Führerin eines Toyota, beim Überholvorgang von einer Windböe erfasst und hierdurch gegen den parallel fahrenden BMW des 29jährigen "Überholten" gedrückt. Die Fahrzeuge touchierten sich leicht, wodurch ein Sachschaden in Gesamthöhe von 500 Euro entstand. Personen kamen durch das Unwetter nicht zu schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell