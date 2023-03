Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, BAB 5: Schwerer Unfall auf der BAB 5, Fahrzeug kollidiert mit Leitplanke, Fahrer verstorben, PM Nr. 3

Walldorf / BAB 5 (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist der alleinbeteiligte Fahrer in Folge der erlittenen Verletzungen in einer Klinik verstorben. Die Unfallermittlungen des Autobahnpolizeireviers Walldorf dauern weiter an. Wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5458170

