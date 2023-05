Polizei Düren

POL-DN: Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (01.05.2023) auf Dienstag (02.05.2023) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kleinefeldchen" ein.

Nörvenich (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Montag (01.05.2023) auf Dienstag (02.05.2023) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kleinefeldchen" ein.

Die 82-jährige Bewohnerin wurde gegen 02:50 Uhr wach und bekam einen riesigen Schreck: In ihrem Schlafzimmer standen zwei schwarz gekleidete Männer. Die beiden Unbekannten hatten sich offenbar durch Aufhebeln der Hauseingangstür Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Während sie dort schlief öffneten die Einbrecher Schränke und Schubladen im Schlafzimmer der Seniorin. So gelangten sie in den Besitz von Schmuck. Als die 86-Jährige aus ihrem Schlaf erwachte, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die beiden Einbrecher werden von der Seniorin als schlank und etwa 180 cm groß beschrieben. Außerdem waren beide maskiert, möglicherweise trugen sei eine Sturmhaube. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei in diesem Zusammenhang: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen! Einige Wertsachen besitzen eine Individualnummer, anhand derer die Polizei diese gestohlenen Gegenstände in ihren Fahndungssystemen ausschreiben kann. So gelingt es, bei Durchsuchungen oder anderen Kontrollen gefundene Wertgegenstände als Diebesgut zu identifizieren. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn die Opfer einer Straftat die Individualnummern ihrer Geräte kennen. Andere Wertgegenstände besitzen keine Individualnummer - Schmuck zum Beispiel. Deshalb ist es sinnvoll, diese Gegenstände zu kennzeichnen und zu fotografieren. Sind detailgetreue Fotos - möglichst mit beigelegtem Maßstab - von gestohlenen Gegenständen vorhanden, ermöglicht dies der Polizei eine Fahndungsveröffentlichung. Stellen Sie eine Liste mit ihren Wertsachen mit und ohne Individualnummer zusammen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell