Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzter nach Raub in der Dürener Nordstadt

Düren (ots)

Am 29.04.2023, um 18:07 Uhr, geriet ein 29-jähriger Marokkaner aus Nideggen mit 10-12 ihm unbekannten Personen in einem Lokal an der Josef-Schregel-Straße in einen Streit. Beim Verlassen des Lokals lauerten diese Personen dem 29 Jährigen auf und schlugen anschließenden, an einem Spielplatz an der Schulstraße, zeitgleich auf ihn ein. Der Nideggener erlitt Gesichtsverletzung und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Er beklagt neben seinen Verletzungen den Verlust seines Handys sowie 400 Euro Bargeld. Die tatverdächtigen Männer können von dem Geschädigten lediglich als Personen syrischer und albanischer Herkunft beschrieben werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Düren jederzeit unter der Rufnummer: 02421 / 949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell