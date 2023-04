Polizei Düren

POL-DN: Kleinkind angefahren - Radfahrer flüchtig

Jülich (ots)

Am Freitag 28.04.2023 gegen 13:30 Uhr wurde in der Kopernikusstraße in Jülich ein 2jähriger Junge von einem Radfahrer angefahren, der daraufhin flüchtete.

Der 2jähriger Junge ging in Höhe der Kopernikusstraße 6-8 aus dem Hauszugang auf dem Gehweg und wurde dabei von einem Radfahrer erfasst. Dieser fuhr auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Gutenbergstraße und konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Kleinkind. Der Junge erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik verbracht, wo er stationär verblieb. Der Radfahrer sprach vor Ort noch kurz mit der Mutter, entfernte sich dann aber von der Örtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden. (Foe.)

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell