POL-DN: Finanzagenten gesucht! Vorsicht bei angeblich lukrativen Nebenjobangeboten

Linnich (ots) - Derzeit noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag (27.04.2023) in einen Getränkemarkt in Linnich ein. Um 02:34 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma der Polizei einen Einbruch in den Getränkemarkt an der Jülicher Straße in Linnich. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass Unbekannte durch die Eingangstür in den Markt gelangten und im Kassenbereich Tabakwaren in derzeit nicht bekannter Menge entwendeten. Die ...

