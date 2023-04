Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der B399

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der B399 wurde am Dienstagabend (25.04.2023) ein 28-Jähriger schwer verletzt.

Der Lkw, an dessen Steuer ein 45-Jähriger aus Düren saß, war um 18:01 Uhr auf Straße "Baumschulenweg" in Fahrtrichtung B399 unterwegs. Von dort bog er nach links auf die B399 ab. Der 28-Jährige aus Düren fuhr zur selben Zeit auf der B399 in Richtung Düren. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw des 28-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrsschild und prallte anschließen frontal gegen einen Baum. Erst dann kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Autofahrer, der durch den Unfall schwer verletzt wurde, musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 45-jährige Lkw-Fahrer und seine beiden Beifahrer (25 und 17 Jahre alt, beide aus Düren) blieben unverletzt. Der verunfallte Pkw wurde abgeschleppt.

