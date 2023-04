Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: halfpipe angezündet+Scheibe durch Steinwurf beschädigt+Radfahrer leichtverletzt+Senior bestohlen+Pony bei Unfall leichtvereletzt+mehrere Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Gezündelt

Die Halfpipe einer Sportanlage in Lützellinden setzten Unbekannte am Mittwochabend in Brand. Gegen 23.40 meldete ein Zeuge das Feuer in der Sportplatzstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich bei der Halfpipe zuvor zwei Personen, davon war einer mit einer weißen Jacke bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Duos geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Scheibe durch Steinwurf beschädigt

In der Bahnhofstraße warfen Unbekannte mit einem Stein gegen die Scheibe eines Kreditunternehmens. Zeugen stellten den etwa 2.000 Euro teuren Sachschaden Mittwochabend fest. Wer kann Hinweise auf die Verursacher des Schadens geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Ein 56-jähriger Radfahrer war am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Röntgenstraße unterwegs. Als er der abknickenden Vorfahrtsstraße auf die Friedrichsstraße folgen wollte, erfasste ihn ein Mercedes-Fahrer. Der Biker stürzte und erlitt leichte Schmerzen am Arm, am Kopf und an der Hüfte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. 0393130

Lich: Senior bestohlen

Auf das Bargeld eines Seniors hatte es eine Frau in der Gießener Straße abgesehen. Der Mann befand sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Bank. Zuvor hatte er bei dem Institut Bargeld in vierstelliger Höhe abgehoben. Als er seinen Rollator in seinen PKW packen wollte, sprach ihn eine unbekannte Frau an und fragte nach seiner Unterschrift. Der Senior verneinte dies und lud seinen Rollator weiterhin ein. Als er dann zu Hause war, stellte er dann das Fehlen seines Geldmäppchens fest. Offenbar hatte die unbekannte Frau die Gelegenheit des Einladens vom Rollator genutzt, um das Mäppchen zu stehlen. Wer kann Angaben zur Identität der Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Grünberg: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz einer Kinderarztpraxis in der Rabegasse beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford. Der schwarze Mondeo stand dort am Dienstag zwischen 13.25 und 13.50 Uhr. Der Schaden am rechten Kotflügel wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Beim Vorbeifahren touchiert

Rund 5.000 Euro wird die Reparatur an einem Nissan kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug offenbar beim Vorbeifahreren auf der kompletten Fahrerseite touchierte. Zeugen, die den Unfall zwischen 21.30 Uhr am Montag und 05.30 Uhr am Dienstag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mauer touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf einem Grundstück in der Falltorstraße in Lützellinden eine Mauer. Dabei entstand Sachschaden in zweistelliger Höhe. Der Unfall dürfte sich zwischen 20.30 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Dienstag ereignet haben. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Imbisstand beschädigt

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Imbissstandes, nachdem ein Unbekannter gegen den Imbissanhänger in der Gottlieb-Daimler-Straße stieß. Der Unfallzeitpunkt war zwischen 16.00 Uhr am Dienstag und 05.25 Uhr am Samstag. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Spiegelschaden nach Unfall in Großen-Linden

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der "Alte Heerstraße" nach Zeugen. Gegen 10.10 Uhr kam es zu einer Spiegelberührung zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein Tesla-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Frankfurter Straße unterwegs und ein VW-Fahrer in die Entgegengesetzte. Wer hat den Unfall beobachtet? Was haben die Unfallbeteiligten nach dem Zusammenstoß gemacht? Wer hat angehalten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Gegen VW gestoßen

Bereits in der vergangenen Woche ereignet sich in der Thaerstraße eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch (29.03.2023) und 15.30 Uhr am Donnerstag stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten VW. Die Polizei schätzten den Schaden an dem schwarzen T-Cross auf rund 300 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Heuchelheim/Lahn: Tiguan-Fahrer nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Straße "Vorn auf der Rothhell" in Kinzenbach nach dem Fahrer eines Tiguan. Eine 17-Jährige führte dort am Mittwoch gegen 10.55 Uhr ihr Shetland-Pony aus. Der unbekannte Tiguan-Fahrer kam offenbar von hinten auf die Gruppe zu gefahren. Trotz Bremsmanöver kam er nicht rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit dem Tier. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. An dem Tiguan befand sich ein Gießener Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Pferd leichte Verletzungen. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell