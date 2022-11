LPI-EF: Falscher Alarm

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots) - Die Landespolizeiinspektion Erfurt führte am gestrigen Tag in Erfurt und dem Landkreis Sömmerda einen Fahndungstag durch. Schwerpunkt des Einsatzes war die konzentrierte Vollstreckung von offenen Haftbefehlen. Polizeibeamte stellten 12 Frauen und 15 Männer mit insgesamt 29 Haftbefehlen fest. 20 Personen waren in der Lage, ihre Geldstrafen, Geldbußen und Gebühren zu begleichen. In ...

