POL-GI: Exhi am Schwanteich+Einbruch in Bäckerei+Unfallfluchten im Landkreis+Auseinandersetzung in Gießen+Handy gewaltsam entrissen+Sperrung nach Unfall mit Ente

Gießen: Exhi am Schwanenteich

Nachdem eine Frau am Montag der Polizei einen Exhibitionisten in der Parkanlage am Schwanenteich (nähe Eichgärten) gemeldet hatte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Unbekannte saß am Montag gegen 14.55 Uhr auf einer Sitzbank, hatte seine Hose geöffnet und manipulierte an seinem Geschlechtsteil rum, so dass eine 29-jährige Frau dies sehen konnte. Erst als die Frau zwei Passantinnen informierte und auf ihn zugingen, ließ er von seinen Handlungen ab. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Ringallee. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 40 und 60 Jahren alt und hat eine dunkle Augenpartie. Er trug eine silbergraue Jacke mit Kapuze und eine blaue Jeanshose. Auf seinem Cityfahrrad befand sich ein lilafarbener Fahrradkorb. Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

Aus dem Tresor einer Bäckerei ließ ein Einbrecher Bargeld in dreistelliger Höhe mitgehen. Der Unbekannte brach in der Nacht zu Montag die Eingangstüren auf und entwendete im Büro das Geld. Wer hat dort am Montag gegen 01.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Polizei sucht roten Traktor

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Bürgerhausstraße nach einem Unfallbeteiligten. Ein Mountainbike-Fahrer war am Dienstag gegen 14.35 Uhr auf der Bürgerhausstraße in Richtung Udersbergstraße unterwegs. In einem Kurvenbereich kam ihm ein Traktorfahrer entgegen und war nach ersten Erkenntnissen zu weit in der Mitte der Straße, insbesondere mit dem Frontlader, unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer ab und wich aus. Dabei stürzte der 24-Jährige und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Der Traktorfahrer fuhr weiter. Wer hat das Ausweichmanöver und den Sturz des 24-Jährigen beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Fahrer mit dem roten Traktor geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Biebertal: Unfallflucht

Trotz Schaden von 1.000 Euro fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Wilhelm-Leuschner-Straße einfach weiter. Der Verursacher touchierte dort zwischen 20.00 Uhr am Freitag und 07.45 Uhr am Samstag einen geparkten schwarzen Audi. Der Schaden an der Stoßstange wird auf 650 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Handfeste Auseinandersetzung in der Marktlaubenstraße

Ein Streit mit drei jungen Männern endete für einen 24-Jährigen am Freitagabend mit einer blutigen Nase. Der im Iran geborene Mann war gegen 20.00 Uhr in der Marktlaubenstraße mit einem Mann in Streit geraten. Dieser schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Zwei Bekannte des Täters kamen hinzu und schlugen ebenfalls auf das in Gießen lebende Opfer ein. Das Trio rannte anschließend in Richtung Lindengasse davon. Der Schläger war nach Einschätzung des Opfers Araber oder Marokkaner und schwarz gekleidet. Der zweite Täter hatte längere dunkle Haare und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Der dritte Mann hatte längere, zu einem Zopf zusammengebundene Haare und trug eine Basecap. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung am Freitagabend in der Marktlaubenstraße beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Lollar: Handy gewaltsam entrissen / Polizei sucht Zeugen

Nach dem gewaltsamen Entreißen eines Handys auf der Marburger Straße bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Am Samstagnachmittag, gegen 15.05 Uhr trafen der 37-jährige Täter und das 30-jährige Opfer in Höhe der Hausnummer 27 aufeinander. Beide kennen sich und gerieten in Streit. Der Mann stieß die Frau zu Boden und entriss ihr das Handy aus einer Gesäßtasche. Das Opfer versuchte den Täter daran zu hindern und trug dabei leichte Verletzungen davon. Letztlich suchte der 37-Jährige mit dem erbeuteten Handy das Weite. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter Tel. (0641) 7006-6555 bei der Kriminalpolizei in Gießen zu melden.

Gießen: In Umspannwerk eingebrochen

Das alte Umspannwerk an der B 429 rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Metalldiebe. Zwischen Donnerstagabend, gegen 08.30 Uhr und Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr betraten die Täter das Gelände und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber ließen die Diebe nichts mitgehen. Zeugen, die die Diebe zur genannten Zeit am alten Umspannwerk beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord zu wenden.

Gießen - A 485: Sperrung nach Unfall mit Ente

Eine Karambolage heute in den frühen Morgenstunden sorgte für eine Sperrung der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Marburg. Um kurz nach Mitternacht waren ein Citroen- und ein Passatfahrer zwischen dem Dreieck Bergwerkswald und der Anschlussstelle Schiffenberger Tal in Richtung Marburg unterwegs. Der 65-jährige Passatfahrer setzte zum Überholen an und touchierte dabei das Heck der "Ente". Der 19-jährige Fahrer der 2CV verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen. Die Ente prallte gegen die Leiplanke, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der in Marburg lebende Passatfahrer blieb unverletzt, der in Gießen lebende Citroenfahrer und sein 18-jährige Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung und den anschließenden Transport in ein Krankenhaus. Die historische Ente hat nur noch Schrottwert, die Schäden am Passat beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro. Während der Rettungs- und Reinigungsarbeiten musste die Stadtautobahn teilweise voll gesperrt werden.

Gießen: Parkautomat nicht geknackt

Auf Beute aus einem Parkautomaten hatten es Diebe in der Friedrichstraße abgesehen. Die Täter hebelten an dem Gehäuse, schafften es aber nicht dieses gewaltsam zu öffnen. Die Schäden belaufen sich auf mindestens 2.500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Gießen: Weißen "Fox" beschädigt

Unbekannte Vandalen ließen ihre sinnlose Zerstörungswut an einem in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparkten weißen VW aus. In der Nacht von Sonntag auf Dienstag schleuderten sie einen Pflasterstein gegen die Windschutzscheibe und traten oder schlugen die beiden Außenspiegel des "Fox" ab. Die Reparatur der Schäden wird mindestens 600 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Gießen: In der Neuen Bäue BMW touchiert

Auf rund 1.000 Euros schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem blauen 3er BMW zurückließ. Der Wagen parkte am Freitag, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr in Höhe einer Gaststätte mit der besten Wurst in der Stadt. Der Unfallfahrer touchierte den BMW auf der Fahrerseite und ließ Schäden an beiden Türen zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Angefahren und geflohen

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Wilhelm-Leuschner-Straße bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Die Ermittler suchen nach dem Unfallfahrer, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in Höhe der Hausnummer 10 einen dort geparkten schwarzen Audi A4 beschädigt hatte. Vermutlich beim Vorbeifahren kam es zur Berührung, bei der Schäden an der hinteren Stoßstange des Audis zurückblieben. Die Reparatur des Unfallschadens wird etwa 650 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

