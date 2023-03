POL-GI: Shisha-Bar mit anderen Ämtern zusammen kontrolliert + Welpe geschlagen und Frau attackiert + Personenkontrollen in Spielhallen + Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall auf 45

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 31.03.2023:

Shisha-Bar mit anderen Ämtern zusammen kontrolliert + Welpe geschlagen und Frau attackiert + Personenkontrollen in Spielhallen + Ein Leichtverletzter und 63.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der Autobahn 45

Gießen: Shisha-Bar mit anderen Ämtern zusammen kontrolliert

Gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Finanzamt, dem Regierungspräsidium Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich hat die Polizei Gießen am Mittwoch in der Gießener Innenstadt eine Shisha-Bar kontrolliert. Rund 25 Kontrolleure überprüften zwischen 13.30 und 14.30 Uhr in dem Lokal insgesamt 15 Gäste und einen Mitarbeiter. In einem Nebenraum stellten die Ordnungshüter 33 Dosen Wasserpfeifentabak sicher. Die Verkaufsform der Tabakmenge entsprach nicht den gesetzlichen Bestimmungen und stellt ein Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung dar. Im Schankbereich war keine deutliche Trennung des Raucherbereichs, so dass hier Verstöße gegen das Nichtrauchergesetz festgestellt wurden. Das Ordnungsamt Gießen prüft, ob weitere Maßnahmen von Nöten sind. Sämtliche Feuerlöschen waren in den Räumlichkeiten nicht geprüft und die Lüftungs- und Abzugsanlage der Bar konnte nicht ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden. Zudem gab es in dem Lokal kein Hinweisschild bezüglich des Notausgangs. Der Betreiber muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.

Gießen: Fahrerin zu flott unterwegs

Am Donnerstag führten Beamte in der Lahnstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durch und kontrollierten 32 Fahrzeuge. Die Beamten stellten insgesamt 29 Verkehrsverstöße fest. Eine junge Frau hatte 31 km/h zu viel auf dem Tacho. Neben einem Bußgeld von 260 Euro und einem Monat Fahrverbot muss sie noch an einem Aufbauseminar teilnehmen. Sie befand sich noch in der Probezeit.

Linden: Welpe geschlagen und Frau attackiert

Ein unbekannter Mann hat am vergangen Freitag (24.03.2023) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kurt-Schuhmacher-Straße offenbar seinen Welpen geschlagen. Eine Zeugin beobachtet dies und sprach den Mann an. Daraufhin kam es dann zum Streit und der Unbekannte griff sie am Arm, schüttelte und beleidigte sie. Nachdem er sie losließ, verschwand er in einem angrenzenden Wohngebiet. Der Unbekannte war etwa 1,80 groß, 30 Jahre alt und hatte schulterlange Haare. Er hatte eine dünne Statur und einen Drei-Tage-Bart. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Heuchelheim/Linden: Personenkontrollen in Spielhallen

Die Polizei überprüfte am Donnerstag insgesamt 110 Personen in acht Spielhallen in Heuchelheim, Linden und Gießen. Bei einem Gast fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Ordnungshüter stellten es sicher und leiteten gegen den 42-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gießen: Autoscheibe eingeschlagen

In der Straße "Rodthohl" warfen Unbekannte die Scheibe eines geparkten VW Lupo ein. Anschließend suchten sie im Fahrzeug nach Wertgegenständen. Offenbar ohne Beute flüchteten sie unerkannt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 04.30 Uhr am Freitag. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: PKW zerkratzt

Etwa 2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes, nachdem ein Unbekannter den Lack des Fahrzeuges auf der Beifahrerseite zerkratzte. Zeugen, die dort am Donnerstag zwischen 16.40 und 17.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: PKW in Watzenborn-Steinberg zerkratzt

Über die komplette Beifahrerseite zerkratzte ein Unbekannter in der Sudetenlandstraße einen geparkten VW Multivan. Das schwarze Auto stand dort zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 07.35 Uhr am Donnerstag. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen. 0366773

Gießen: Päckchen gestohlen

Ein abgestelltes Päckchen ließ ein Unbekannter vom Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Philosophenstraße in Wieseck mitgehen. Der Dieb kam am Dienstag gegen 12.20 Uhr auf den Hof, stahl das Paket mit Osterplätzchen und flüchtete. Der Dieb hatte nach Angaben des Zeugen ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 45 Jahre alt und Raucher sein. Er hatte kurzes dunkelblondes Haar und trug eine Brille. Er trug einen hellen Kapuzenpullover mit dunklen Applikationen auf der linken Brust, dem rechten Ärmel und der Kapuze. Zudem hatte er eine dunkle Hose und helle Sneaker mit dunklen Applikationen an.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag gegen 11.30 Uhr einen im Kirschgarten geparkten Mercedes Benz. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den Spiegelschaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Ein Leichtverletzter und 63.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der Autobahn 45

Ein Leichtverletzter, 63.000 Euro Sachschaden und eine mehrstündige Sperrung waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 45 zwischen dem Gießener Südkreuz und dem Gambacher Kreuz.

Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer mit seinem Peugeot in Richtung Frankfurt unterwegs. Als er offenbar auf die linke Fahrspur wechseln wollte, kam es dann Zusammenstoß mit dem Audi eines 24-Jährigen. Ein 32-Jähriger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigungsarten wurde die Autobahn für etwa vier Stunden gesperrt. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die Sperrmaßnahmen.

Gießen: Zusammenstoß mit E-Scooter und geflüchtet

Am Donnerstag gegen 07.50 Uhr kam es in der Paul-Zipp-Straße zu einem Unfall, an dem der Fahrer eines Golfs und ein Scooter-Fahrer beteiligte waren. Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Golffahrer auf der Paul-Zipp-Straße in Richtung Heuchelheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Heuchelheimer Straße wollte er in Richtung Heuchelheim einbiegen. Dabei erfasste er offenbar das Bein des E-Scooter-Fahrer, welcher auf dem Radweg fuhr. Der 25-jährige stürzte daraufhin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen am Knie. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach weiter. Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

