POL-LIP: Blomberg. Fahranfänger übersieht geparkten PKW.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Samstag drangen Einbrecher in ein Kaffeehaus in Lemgo, Breite Straße in Höhe der Remise ein. Nachdem die Einbrecher gewaltsam eindrangen, erbeuteten sie Bargeld, einen Laptop und Kuchen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

