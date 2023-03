Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher konnte gestellt werden.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:30 Uhr versuchte ein 74-jähriger Detmolder in die Hauptschule am Vogelsang einzubrechen. Die Polizei wurde von einer Zeugin alarmiert, die verdächtige Geräusche an der Hauptschule festgestellt hatte. Bereits auf der Anfahrt zur Schule fiel den eingesetzten Beamten ein 74-jähriger Detmolder auf, der in unmittelbarer Tatortnähe mit einem Rucksack unterwegs war. Bei der Durchsuchung des Rucksacks konnte Einbruchwerkzeug aufgefunden werden. An der Schule konnten an mehreren Stellen Einbruchsversuche festgestellt werden. Die Sicherungseinrichtungen hielten diesen Einbruchsversuchen aber stand. Der Detmolder wurde zur Identitätsfeststellung vorläufig festgenommen.

