Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebe suchen Nagelstudio auf.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Diebe in ein Nagelstudio in der Rhienstraße ein. Hier durchsuchten sie die Geschäftsräume und entwendeten einen unteren dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell