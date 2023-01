POL-HL: HL-Innenstadt // 49-jähriger Thomas N. aus Lübeck vermisst

Lübeck (ots) - Am Sonntag (08. Januar) und am Mittwoch (11. Januar) führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Lübecker Stadtgebiet verschiedene Verkehrskontrollen durch. Neben der Geschwindigkeitsüberwachung standen auch die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit sowie die Ahndung von allgemeinen Verkehrsverstößen auf dem Programm. Den Anfang machten am Sonntag ...

