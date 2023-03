Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Drogenkontrollen in der Grünberger Straße + Auf Baustelle zugegriffen + Drogen- und Promillefahrer erwischt + Autodieb gefasst + Altmetall gegriffen + Ladendiebin scheitert + Unfallfluchten ...

Gießen (ots)

--

Gießen: Kontrollen "Drogen im Straßenverkehr" führen zu sechs Blutentnahmen -

Am Mittwoch hat die Polizei Gießen eine Kontrollstelle an der Grünberger Straße eingerichtet. Hinzu kamen Polizeibeamte aus ganz Hessen, die an einer dreitägigen Fortbildung zum Thema "Drogen im Straßenverkehr" der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) teilnahmen. Die Kontrolle führte zu insgesamt sechs Blutentnahmen auf einer Polizeiwache.

In der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr kontrollierten die Beamten gemeinsam mit einem Rechtsmediziner und einer Richterin aus Frankfurt, ob die Zwei- oder Vierradfahrer unter dem Einfluss von Drogen unterwegs waren.

Bei fünf Fahrzeugführern im Alter von 24 bis 46 Jahren ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Drogentests bestätigten den Verdacht auf den vorherigen Konsum von THC, Kokain und/oder Amphetaminen. Die Drogenfahrer mussten sich Blutentnahmen unterziehen.

Ein 52-jähriger Autofahrer wies starke Auffälligkeiten bei mehreren "Fahruntauglichkeitstests" auf. Hier ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Medikamenten. Das Ergebnis einer Blutentnahme bei dem Mann wird in den nächsten Tagen Aufschluss darüber gehen.

An einem Roller befanden sich abgelaufene Versicherungskennzeichen. Die Ordnungshüter untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

An einem PKW befand sich eine nicht zugelassene rote Spiegelfolie, was eine sofortige Stilllegung des Fahrzeuges zur Folge hatte. Nachdem der Fahrer die Folie abzog, durfte er wieder weiterfahren.

Gießen: Diebstahl auf Baustelle -

Ungebeten Gäste suchten am Mittwoch, gegen 09.00 Uhr in der Straße "Stolzenmorgen" die Baustelle eines Rohbaus auf. Dort stahlen sie zwei Akkus und ein Ladegerät im Wert von etwa 350 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet -

Die Polizei konnte erneut zwischen Donnerstag und Freitag mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen. Am Donnerstag gegen 13.35 Uhr geriet ein E-Scooter-Fahrer in der Rodheimer Straße in eine Kontrolle. Nachdem sich Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, räumte der 22-Jährige ein Haschisch konsumiert zu haben. Zudem stellten die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge an Haschisch sicher.

Als eine Streife einen Autofahrer im Teichweg kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas und bog ab. Anschließend stellte er sein Fahrzeug ab. Fahrer und der Beifahrer sprangen aus dem Auto und liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Eine eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme des Fahrers wenige Minuten später. Der Mann pustete 1,17 Promille und räumte ein, am Abend einen Joint geraucht zu haben.

Eine deutliche Fahne hatte am Freitag ein 41-jähriger Autofahrer, als er in eine Verkehrskontrolle in der Grünberger Straße geriet. Der Fahrer pustete stattliche 2,11 Promille.

Alle drei Verkehrsteilnehmer kamen zu Blutentnahmen mit auf die Polizeiwache.

Wettenberg: Audi im Wißmar entwendet / Mutmaßlicher Tatverdächtiger in Sachsen festgenommen -

Ein zunächst unbekannter Mann entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Freitag im Dünsberger Weg in Wißmar einen Audi vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Der Dieb geriet in den Morgenstunden in eine Verkehrskontrolle in Sachsen. Als die Beamten den PKW stoppen wollten, reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale und flüchtete zunächst. Wenig später erfolgte die Festnahme an einer Straßensperre. Weitere Ermittlungen hierzu dauern an.

Reiskirchen: Altmetall gestohlen -

Auf Altmetall hatten es Unbekannte am Mittwoch im Dahlienweg abgesehen. Die Diebe betraten zwischen 10.00 und 15.00 Uhr den Garten eines Einfamilienhauses und stahlen mehrere Behältnisse mit Kupferrohren und Altmetall. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Beamer-Diebstahl scheitert -

Auf einen Beamer im Wert von 1.600 Euro hatten es eine 33-jährige Ladendiebin am Mittwoch in einem Elektrofachmarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße abgesehen. Gegen 13.30 Uhr steckte sie das Gerät in eine präparierte Tasche und versucht den Kassenbereich zu passieren. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Frau und nahm sie mit ins Büro. Die Polizei hat gegen 33-Jährige ein Verfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Offenbar beim Wenden PKW touchiert -

900 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Nissans, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Innenhof in der "Pfingstweide" wendete. Dabei touchierte der Unbekannte den schwarzen Navara und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Zaun beschädigt -

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag (19. März) auf einem Grundstück in der Ahornstraße einen Zaun und fuhr anschließend einfach davon. Zurück blieb ein etwa 500 Euro teurer Schaden. Zeugen, die den Unfall zwischen 15.00 und 19.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Fernwald: Nach "Spiegelunfall" geflüchtet -

Nach einem "Spiegelunfall" auf der Kreisstraße 156 zwischen der Bundesstraße 457 und Fernwald-Albach, suchte ein Unfallbeteiligter das Weite. Am Dienstag gegen 17.00 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem LKW auf der Kreisstraße in Richtung Fernwald-Albach unterwegs. Als ein unbekannter LKW-Fahrer entgegenkam, kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Während der 63-Jährige anhielt, setzte sein Unfallgegner seine Fahrt fort. Die Sattelzugmaschine des Unbekannten soll gelb gewesen sein. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann weitere Hinweise auf den gelben Laster geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

